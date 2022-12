UPT PKLI Unila Gelar Workshop Pengembangan Kerja Sama Internasional Dukung Pencapaian Kinerja

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dalam rangka menguatkan kerja sama dan indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi secara internasional, UPT PKLI Unila menggelar Workshop Pengembangan Kerja Sama Internasional untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Kerja Sama Perguruan Tinggi, Senin, 13 Oktober 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang PKTIK Unila Prof. Ir. Suharso, Ph.D., ini diselenggarakan secara luring bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandarlampung.

Workshop Pengembangan Kerja Sama Internasional menghadirkan pemateri di antaranya Wakil Ketua I Kampus Merdeka Belajar Dr. Junaidi yang membahas Urgensi dan Peluang Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia.

Materi kedua disampaikan oleh Direktur Unbound Now Indonesia Rachel Michelle Luschen yang menyampaikan materi tentang University Role in Preventing Child Trafficking and Smuggling.

Di sesi pertama, para peserta nampak aktif berdiskusi terkait materi yang disampaikan narasumber. Selanjutnya sesi kedua, panitia menghadirkan narasumber Secretary Jendral UCLG-ASPAC yaitu Dr. Bernadia I. Tjandradewi dengan materi Potensi Keterlibatan Program Studi dalam Kemitraan Kota Dunia.

Dilanjutkan narasumber kedua yaitu perwakilan kampus Universitas Gadjah Mada yaitu I Made Andi Arsana dengan materi Strategi Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Kolaborasi Program Studi dengan Mitra Kelas Dunia.

Dari kedua materi yang disampaikan narasumber tersebut disimpulkan bahwa Unila dapat mengikuti cara UGM untuk terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra.

“Diharapkan para peserta yang hadir, salah satunya tim kerja sama dan dosen, dapat meningkatkan kerja sama internasionalnya di fakultas maupun prodi masing-masing sehingga diharapkan kinerja kerja sama Unila dapat meningkat di tahun 2023,” ujar Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., selaku Kepala UPT PKLI Unila.

( Tribunlampung.co.id / RIlis )