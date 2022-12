Lucinta Luna Pamer Potret Bareng Pria Tampan Saat Bangkok, 'Bingung'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Lucinta Luna belum lama ini memamerkan potretnya saat sedang berada di Bangkok, Thailand, melalui akun Instagram pribadinya.

Namun, potret yang dipamerkan Lucinta Luna bukanlah foto-foto keindahan Bangkok.

Lucinta Luna malah pamer potret bersama pria-pria tampan.

Terpantau dari akun Instagram pribadinya yang sudah terverifikasi, @lucintaluna_manjalita, pada Minggu (4/12/2022), Lucinta Luna terlihat berfoto bersama beberapa pria tampan di Bangkok.

Foto yang diunggah Lucinta Luna pada Jumat (2/12/2022) itu terlihat cukup banyak mendapat respon netizen.

Bahkan, sampai Minggu (4/12/2022) sore, foto yang diunggah Lucinta Luna tersebut telah mendapat 50 ribu lebih suka dan 330 komentar.

"We had a great time last night."

"Bingung pilih yang mana?"

"Nungguin yaa debut twitter kami !!" tulis Lucinta Luna dalam keterangan foto yang diunggahnya itu.

Panggil Verrel Suami

Di sisi lain, nama Lucinta Luna tak pernah habis membuat kehebohan di jagat maya. Kali ini, Lucinta tiba-tiba panggil Verrell Bramasta dengan sebutan suami.

Tak pelak, video Lucinta Luna memanggil Verrell Bramasta dengan sebutan suami itu viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat Lucinta Luna memeluk mesra Verrell Bramasta, dan menyebut putra sulung Venna Melinda itu sebagai suami.

Pada video viral tersebut Lucinta Luna langsung memeluk mesra Verrell Bramasta di depan publik.