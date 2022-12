Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of Tears, Duet Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun

Ilustrasi. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears yang akan dibintangi artis Korea Selatan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears, penonton bisa tahu gambaran ceritanya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Queen of Tears, drakornya bergenre romantis.

Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun telah dikonfirmasi untuk membintangi drama terbaru oleh penulis ‘Crash Landing On You’.

Keduanya bakal dipasangkan sebagai suami istri.

Pada tanggal 5 Desember, perusahaan produksi Studio Dragon secara resmi mengumumkan, “produksi drama baru penulis Park Ji Eun ‘Queen of Tears’ telah dikonfirmasi.”

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor Three Bold Siblings Melejit

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Yoo Yeon Seok Jadi Bintangnya

Lantas seperti apa alur cerita dari drama Korea terbaru ini? Simak sinopsis Queen of Tears di bawah ini, dilansir dari Soompi.com.

Sinopsis Queen of Tears

Drama ini mengisahkan tentang keluarga konglomerat bergelimang harta dan menjadi penguasa.

Kim Soo Hyun mengambil peran utama Baek Hyun Woo, sementara Kim Ji Won akan berperan sebagai istrinya Hong Hae Di.

Baek Hyun Woo yang merupakan kebanggaan desa Yongduri adalah direktur hukum konglomerat Queens Group.

Sedangkan pewaris chaebol Hong Hae In adalah “ratu” department store Queens Group.

“Queen of Tears” akan menceritakan kisah cinta yang ajaib, mendebarkan, dan lucu dari pasangan suami istri ini, yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan.

“Queen of Tears” akan ditulis oleh Park Ji Eun, penulis drama hit “My Love From the Star” dan “Producer.”

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, The Queen’s Umbrella Berakhir Memuaskan

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri yang Dibintangi Kim Nam Gil