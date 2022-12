Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aldi Taher tak malu-malu minta diundang ke pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

Aldi Taher bahkan mengirim pesan DM ke Instagram Kaesang Pangarep.

Isinya, Aldi Taher minta Kaesang Pangarep juga mengundangnya ke acara pernikahan.

Selain minta diundang, Aldi Taher mendoakan agar acara pernikahan Kaesang dan Erina berjalan lancar.

"Assalamualaikum brader Kaesang aku doakan Insya Allah lancar nikahannya,

Btw undang2 aku dunk brader aku pengen hadir di acara pernikahanmu," tulis Aldi Taher, dilansir Tribun Style pada Selasa, 6 Desember 2022.

Tak lupa, Aldi Taher juga memanjatkan doa untuk kedua calon pengantin tersebut.

"Brader kaesang I love you so much, brader kaesang selamat menempuh hidup baru," katanya.

Unggahan itu pun sontak dibanjiri beragam komentar dari netizen.

@ir.pikri Up sampe jadi mc hajatan kaesang

@laverna.valerry Dateng aja bang ke solo ada acara untuk umum n makan gratis bang

@rocknroll.ig Berani ngamplopin brp bang klw di undang ?

@ricky_outdoor @ka.ezaa tolong mas di undang ini orang . lumayan buat angkut piring peace bang @alditaher.official

Ada larangan tamu pakai batik parang lereng

