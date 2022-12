Inul Daratista Diundang Kaesang, Aldi Taher: Masa Aku Nggak Diundang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pedangdut Inul Daratista diundang ke pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Mengetahui Inul Daratista diundang ke pernikahan, Aldi Taher pun meminta Kaesang untuk mengundangnya juga.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Aldi Taher.

Antusias menyambut acara pernikahan putera bungsu Presiden Jokowi, Kaesang dan Erina, turut dirasakan banyak orang.

Tak terkecuali para publik figur yang tampaknya tidak sabar untuk ikut memberi restu di acara bahagia Kaesang dan Erina.

Baca juga: Bahagianya Mulan Jameela Saat Putri Sulungnya Diwisuda

Baca juga: Kaesang Pangarep Beri Mahar Erina Gudono Rp 300 Ribu: Kalau Rp 100 Juta Mahal

Namun tak semua publik figur nyatanya beruntung diundang ke acara resepsi pernikahan Erina dan Kaesang pada 11 Desember mendatang.

Salah satunya Aldi Taher yang mengaku iri lantaran merasa dibedakan dengan artis lainnya.

Baru-baru ini, Aldi Taher mengunggah ulang postingan pedangdut Inul Daratista di Instagram pribadinya.

Dalam keterangannya, Aldi Taher menyebut Kaesang tak adil.

Lantas Aldi Taher berharap Kaesang mempertimbangkan untuk turut mengundang dirinya.

"BISMILLAH INSYA ALLAH aku di undang Mbak @inul.d aja diundang masa aku nggak brader @kaesangp i love you so much," tulis Aldi Taher.

Sebelumnya, Aldi Taher bahkan mengirim pesan khusus melalui DM Instagram kepada Kaesang Pangarep agar diundang ke acara pernikahannya.

"ASSALAMUALAIKUM dear brader @kaesangp Brader kaesang i love you so much. Brader kaesang selamat menempuh hidup baru @erinagudono," ucap Aldi Taher.

Lantas bagaimana respon Kaesang atas permintaan Aldi Taher?

Baca juga: Sederet Artis Tour di Lampung Lewat Event Bullmotion, Ada Penampilan Band Tipe X

Baca juga: Daftar Artis yang Diundang ke Pernikahan Kaesang dan Erina