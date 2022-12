Sinopsis Drama Korea Terbaru Wedding Impossible, Drakor Romantis Jeon Jong Seo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Wedding Impossible yang diperankan oleh Jeon Jong Seo dan Moon Sang Min.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Wedding Impossible yang menampilkan Jeon Jong Seo.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Wedding Impossible milik Jeon Jong Seo, drakornya bergenre romantis.

Diketahui Jeon Jong Seo kembali memerankan drama terbarunya Wedding Impossible yang tayang di tahun depan.

Drakor ini juga mendapuk aktor Moon Sang Min yang menjadi lawan mainnya.

Asal drakornya merupakan adaptasi dari sebuah webtoon.

Rencananya drama tersebut akan tayang di streaming layanan Netflix.

Jeon Jong Seo terkenal dengan memerankan drama Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part II, Bargain dan Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Moon Sang min juga sebelumnya memerankan drama Under The Queen's Umbrella dan My Name.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea Wedding Impossible.

Pada 7 Desember, dilaporkan bahwa Jeon Jong Seo dan Moon Sang Min akan membintangi drama baru “Wedding Impossible” (judul literal) yang ditulis oleh Park Seul Gi.

Demikian pula, perwakilan dari agensi Moon Sang Min, Awesome ENT berbagi, Wedding Impossible adalah salah satu proyek yang sedang kami ulas.

Kami telah mengadakan pertemuan dengan direktur dan sedang menunggu hasilnya.

Berdasarkan webtoon populer berjudul, “Wedding Impossible” adalah sebuah drama romansa yang menceritakan tentang perselisihan keinginan dan pernikahan yang berlawanan.

