Jelang Nataru, Harga Bahan Pokok di Lampung Selatan Masih Stabil

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung Selatan menyatakan ketersediaan barang bahan pokok di pasaran masih aman jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Lantas untuk harga, Disperindag Lampung Selatan memprediksi kenaikan harga bahan pokok di pasaran akan terjadi H-7 hingga H-3 tahun baru 2023.

Sebab sampai saat ini jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023, stok bahan pokok di pasaran Lampung Selatan masih aman.

Menurut Plt Kepala Disperindag Lampung Selatan Lutfi RI mengatakan harga barang kebutuhan pokok di Lampung Selatan masih normal.

Selain itu, ia juga menegaskan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Lampung Selatan pun masih cukup hingga sesudah Nataru.

"Kalau laporan dari para KUPT pasar, harga-harga masih stabil, belum ada kenaikan," kata Lutfi, Sabtu (10/12/2022).

"Stok barang, khususnya sembako juga alhamdulillah tidak ada masalah," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga cabai merah Rp 28 ribu per kg, cabai rawit Rp 50 ribu per kg, bawang merah Rp 28 ribu per kg dan bawang putih Rp 20 ribu per kg.

Sementara, untuk harga telur ayam sebesar Rp 28 ribu per kg, daging ayam Rp 45 ribu dan daging sapi Rp 145 ribu per kg.

Lalu, gula pasir kemasan Rp 15 ribu per kg dan gula curah Rp 14 ribu per kg.

Kemudian, untuk harga minyak kemasan dan curah Rp 15 ribu per liter.

"Alhamdulillah, semua harga barang kebutuhan masyarakat masih aman terkendali," kata Lutfi

"Termasuk, harga dan stok sayur-mayur untuk masyarakat," lanjutnya.

Berdasarkan pantaua di Pasar Inpres Kalianda, harga telur masih sekitar di Rp 27 ribu-Rp 28 ribu per kg, minyak goreng produk BUMN seharga Rp 14 ribu per liter.