Profil Kim Shin Rok, Pemain Drama Korea Terbaru Reborn Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tercatat sebagai pemain drama Korea terbaru Reborn Rich, berikut profil Kim Shin Rok.

Kim Shin Rok merupakan aktris dan model asal Korea Selatan.

Dia dilahirkan pada 24 Maret 1981 dan kini berusia 41 tahun.

Berdasarkan tanggal ulang tahunnya, Kim Shin Rok memiliki zodiak Aries.

Dirinya juga diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 163 cm.

Semasa mudanya, Kim Shin Rok mengambil studi di jurusan Geografi di Seoul National University.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang akting dengan mengambil studi Master of Arts in Theater and Film di Graduate School of Hanyang University.

Tak hanya itu, Kim Shin Rok juga mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam akting dari Akademi Seni dan Sains Korea.

Kim Shin Rok debut di dunia hiburan Negeri Ginseng pada 2004 silam melalui drakor Survival Calendar.

Namun sebelum terjun ke industri perfilman, sebenarnya Kim Shin Rok sudah melalang buana sebagai aktris teater.

Dia juga pernah mengabdikan diri sebagai seorang dosen di salah satu universitas sebelum akhirnya fokus menjadi seorang aktris ternama.

Kim Shin Rok mulai sibuk memperlihatkan kemampuan beraktingnya pada 2018 lalu melalui film Burning.