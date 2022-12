Sinopsis Drama Korea Terbaru Red Balloon, Seo Ji Hye Ikut Membintangi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi aktris Seo Ji Hye, berikut sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon yang menampilkan Seo Ji Hye sebagai bintang utamanya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon, drakornya ini dijadwalkan tayang pada 17 Desember 2022 mendatang.

Tayangan ini menjadi comeback Seo Ji Hye setelah memukau para pencinta drama melalui serial Kiss Sixth Sense dan Adamas.

Adapun drama Korea terbaru Red Balloon itu merupakan hasil karya sutradara Jin Hyung-Wook.

Sementara naskahnya ditulis oleh Moon Young-Nam, yang terkenal dengan karyanya seperti Our Gab Soon, Liver or Die, Revolutionary Sisters, dan lainnya.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Red Balloon?

Dilansir dari laman asianwiki, drakor terbaru Red Balloon bercerita tentang perjuangan empat orang yang berusaha memuaskan keinginan dan menyembuhkan rasa sakit mereka.

Ceritanya akan difokuskan pada Jo Eun-Gang (Seo Ji-Hye), Ji Nam-Cheol (Lee Sung-Jae), Han Ba-Da (Hong Soo-Hyun), dan Go Cha-Won (Lee Sang-Woo).

Jo Eun Gang bercita-cita menjadi seorang guru. Sayangnya dia mengalami kegagalan saat mengikuti ujian mengajar.

Tak menyerah, dia kemudian menjadi guru privat.

Jo Eun Gang dikenal sebagai pribadi yang tenang, walau sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan olehnya.

Dia merupakan orang yang ambisius, yang rela melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya.

Sementara itu ada pula Ji Nam-Cheol yang berasal dari keluarga miskin.