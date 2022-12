Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yang Se Jong

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis, ada drakor terbaru berjudul Lee Doo Na (2023) yang dibintangi Yang Se Jong.

Diketahui, rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis milik Yang Se Jong memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakor terbarunya.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru bergenre romantis yang dibintangi Yang Se Jong, memiliki cerita yang menarik, termasuk drakor Lee Doo Na (2023).

Diketahui Yang Se Jong akan beradu akting dengan Bae Suzy pada drakor terbaru Lee Doo Na.

Drakor bergenre romantis ini rencananya akan tayang pada 2023 mendatang.

Drakor ini akan tayang dengan jumlah 8 episode di streaming layanan Netflix.

Drama Yang Se Jong ini merupakan drama adaptasi webtoon.

Selain drakor terbaru Lee Doo Na, berikut rekomendasi drakor dibintangi Yang Se Jeong.

1. Dr. Romantic 2 (2020).

2. My Country: The New Age (2019).

3. Still 17 (2018).

4. Temperature of Love (2017).

5. Duel (2017).

6. Saimdang, Memoir of Colors (2017).