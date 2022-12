Sinopsis Drama Korea Terbaru Lee Doo Na, Drakor Romantis Bae Suzy

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi aktris Bae Suzy, berikut sinopsis drama Korea terbaru Lee Doo Na.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Lee Doo Na yang menampilkan Bae Suzy sebagai bintang utamanya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Lee Doo Na, drakornya ini dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Diketahui penyanyi dan aktris Bae Suzy atau Suzy ini akan memerankan drama terbarunya yaitu Lee Doo Na.

Ia akan beradu akting dengan aktor Yang Se Jong dengan nuansa drakor bergenre romantis.

Drakor ini merupakan drakor adaptasi webtoon yang memiliki judul sama yaitu Lee Doo Na.

Suzy terkenal melalui dramanya yaitu Vagabond dan While You Were Sleeping.

Kini, ia kembali menampilkan bakat aktingnya lagi pada drakor Lee Doo Na.

Drakor ini akan berjumlah 8 episode dan tayang di kanal Netflix.

Agar tak penasaran berikut sinopsis drakor terbaru Lee Doo Na.

Melansir dari Soompi, Suzy dan Yang Se Jong akan membintangi drama baru “Lee Doo Na!"

Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama, “Lee Doo Na!” adalah drama romantis tentang mahasiswa biasa Won Joon yang bertemu dengan pensiunan anggota idola K-pop Doo Na di sebuah rumah berbagi.

Suzy akan berperan sebagai Lee Doo Na, yang pernah menjadi vokalis utama grup idola populer namun tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dan tinggal di sebuah rumah kontrakan dekat universitas.

Berdasarkan kemampuan aktingnya yang solid yang diakui melalui drama "Anna", "Start-Up", dan "Uncontrollably Fond", serta film "Architecture 101."

