Sinopsis Drama Korea Terbaru Brain Works, Drakor Jung Yong Hwa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Brain Works yang dibintangi Jung Yong Hwa.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Brain Works, pencinta drakor terbaru bisa mendapatkan gambaran mengenai cerita yang disajikan.

Terlebih, sinopsis drama Korea terbaru Brain Works milik Jung Yong Hwa akan memberikan alur cerita yang menarik.

Drakor Brain Works merupakan karya besutan sutradara Lee Jin-Seo, yang pernah memimpin produksi drakor Revolutionary Sisters, The Fugitive of Joseon, Babyfaced Beauty, Becoming a Billionaire, dan Splendor of Youth.

Sementara naskahnya digarap oleh Park Kyung-Sun.

Selain itu, drakor Brain Works akan menggaet aktor dan aktris ternama sebagai bintang utama.

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Behind Every Star Berakhir Lesu

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Curtain Call Cetak 5,5 persen

Dua di antaranya adalah Jung Yong-Hwa dan Cha Tae-Hyun.

Serial Brain Works rencananya dijadwalkan tayang pada 2 Januari 2023 mendatang di jaringan televisi KBS2.

Tayangan ini akan menggantikan drakor Curtain Call yang dapat ditonton setiap Senin dan Selasa.

Brain Works mengangkat kisah tentang penyelidikan sebuah kasus kriminal.

Shin Ha Ru (diperankan Jung Yong Hwa) bekerja sebagai ahli ilmu saraf.

Dia berasal dari keluarga yang bekerja di bidang kedokteran dan kaya raya.

Shin Ha Ru dikenal sebagai sosok orang yang percaya diri, tetapi tak berbelas kasih pada orang yang menurutnya tak berguna.

Sementara itu, serial ini juga akan memperkenalkan Geum Myung Se sebagai tokoh lain yang ikut disorot kisahnya.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yang Se Jong

Baca juga: Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Curtain Call Episode 11 Naik