Sinopsis Drama Korea Terbaru Romantis Race, Drakor Lee Yeon Hee

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Race, drakor romantis yang dibintangi oleh Lee Yeon Hee.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Race, drakor milik Lee Yeon Hee ini bergenre romantis dan melodrama.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru Race, drakor ini dibintangi Lee Yeon Hee dan Yunho TVXQ.

Drakor Race ini dijadwalkan akan tayang pada 2023 mendatang di streaming layanan Disney+ Hotstar.

Drama ini disutradarai oleh Lee Dong-Yoon yang juga menyutradarai drama She Would Never Know, 20th Century Boy and Girl dan Happy Home.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh Kim Ru-Ri.

Kim Ru- Ri juga menuliskan beberapa drama populer lainnya seperti drakor Hyena pada tahun 2020.

Sinopsis drakor terbaru Race

Melansir dari Soompi, Lee Yeon Hee, Yunho TVXQ, Hong Jong Hyun, dan Moon So Ri telah dikonfirmasi untuk drama baru.

“Race” sebuah drama kantor yang mengikuti kisah karyawan Park Yoon Jo.

Dia tidak memiliki banyak kualifikasi, tetapi dia memiliki banyak hasrat.

Kisah Park Yoon Jo lepas landas ketika dia bertemu panutannya di kantor, dan perjalanan pertumbuhannya dimulai dari sana.

Lee Yeon Hee akan berperan sebagai Park Yoon Jo.

Ia merupakan seorang wanita yang tidak berasal dari sekolah bergengsi atau keluarga terkenal tetapi menjalani hidupnya dengan menempuh jalannya sendiri.

