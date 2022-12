Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, May I Help You Turun di Episode 13

Foto ilustrasi, pemeran drakor. Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru jelang akhir Desember 2022, ada drakor May I Help You yang mengalami penurunan di episode 13.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru jelang akhir Desember 2022, ada drakor May I Help You yang mengalami penurunan di penayangan episode 13.

Di sisi lain, rating drama Korea terbaru untuk Desember 2022, drakor berjudul Unlock My Boss mengalami peningkatan di angka 1 persen.

Sementara untuk drama Korea terbaru atau drakor berjudul Summer Strike, berhasil meraih rating di atas 1 persen di episode 7.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (15/12/2022).

1. Unlock My Boss (2022)

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya kembali naik di atas 1 persen di episode 3, yakni 1,1 persen.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss baru saja tayang perdana pada 7 Desember 2022.

Unlock The Boss adalah drama thriller ENA. Ini adalah adaptasi dari webtoon dengan nama yang sama oleh Park SeongHyun.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You kembali menurun di penayangan episode 13, dengan meraih rating 2,6 persen.

Rating episode 12 May I Help You mencetak rata-rata nasional di angka 3 persen, sedikit menurun dari episode 11 yakni 3,1 persen.

Rating May I Help You Kembali melesat dengan mencetak rata-rata nasional 3,5 persen di episode 10.