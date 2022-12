Promo Paket Sushi Rp 10 Ribu di Shigeru japanese Fresh Deli Lampung City Mall

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Shigeru Japanese Fresh Deli di Lampung City Mall, Bandar Lampung, Lampung, beri promo beli satu gratis satu dan paket sushi Rp 10 ribu.

Marketing Shigeru Japanese Fresh Deli Yanuar mengatakan, kedua promo ini diberikan untuk menyambut grand opening Shigeru Japanese Fresh Deli Lampung City Mall yang sudah di lakukan tanggal 18 Desember 2022.

Promo beli satu gratis satu berlaku hingga 2 Januari 2023.

Di promo beli satu gratis satu, pelanggan yang membeli nasi bento, donburi, atau baked rice bisa mendapat gratis satu minuman.

"Minumannya bisa pilih, lychee tea, lychee berry, ocha, atau lemongrass," kata Yanuar, Senin 19 Desember 2022.

Kemudian untuk promo paket sushi Rp 10 ribu, belum ada batas waktunya.

Dengan adanya promo paket sushi Rp 10 ribu, pelanggan bisa merasakan sushi yang enak namun dengan harga yang murah.

Promo lainnya diskon 30 persen dengan maksimal diskon Rp 50 ribu jika pelanggan transaksi minimal Rp 100 ribu, dengan kartu debit dan kredit BRI maupun Brimo.

Promo ini berlaku hingga 28 Februari 2023.

Shigeru Japanese Fresh Deli Lampung City Mall, adalah resto Jepang yang menjual lebih dari 100 menu khas Jepang.

Menu itu diantaranya ada sushi, nasi bento, nasi donburi, baked rice, odeng, serta bakso ikan dan gorengan khas Jepang.

Kemudian ada minuman lychee tea, lychee berry, ocha, lemongrass, dan air mineral.

Semua menu itu dijamin rasanya enak, berkualitas, dan selalu segar setiap harinya.

Menu-menu ini bisa dibeli untuk dimakan di tempat (dine in) maupun dibawa pulang (take away).

Saat membeli menu-menu ini, pelanggan tidak akan menunggu lama, karena menu-menu itu bisa langsung diambil pelanggan sendiri.

"Inilah yang membedakan Shigeru dengan resto Jepang lain, menu Shigeru bisa langsung dilihat dan diambil pelanggan, tanpa pelanggan harus melihat buku menu dahulu," ujar Yanuar.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)