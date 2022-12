Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Ada The Forbidden Marriage

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru The Forbidden Marriage lesu.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru jelang akhir Desember 2022, ada drakor The Forbidden Marriage di episode 2.

Sementara untuk drama Korea terbaru atau drakor berjudul Summer Strike, berhasil meraih rating di atas 1 persen di episode 7.

Di sisi lain, rating drama Korea terbaru untuk Desember 2022, drakor berjudul Unlock My Boss mengalami peningkatan di angka 1 persen.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (15/12/2022).

1. Unlock My Boss (2022)

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya kembali naik di atas 1 persen di episode 3, yakni 1,1 persen.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss baru saja tayang perdana pada 7 Desember 2022.

Unlock The Boss adalah drama thriller ENA. Ini adalah adaptasi dari webtoon dengan nama yang sama oleh Park SeongHyun.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You kembali menurun di penayangan episode 13, dengan meraih rating 2,6 persen.

Rating episode 12 May I Help You mencetak rata-rata nasional di angka 3 persen, sedikit menurun dari episode 11 yakni 3,1 persen.

Rating May I Help You Kembali melesat dengan mencetak rata-rata nasional 3,5 persen di episode 10.