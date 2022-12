Cita Citata Melamun Seusai Didi Mahardika Pamer Buku Nikah di Instagram

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Cita Citata tepergok duduk melamun setelah Didi Mahardika pamer buku nikah melalui akun Instagram, singgung soal rencana manusia.

Selain itu, Cita Citata juga mendadak curhat soal rencana manusia di media sosial, seusai Didi Mahardika unggah buku nikah.

Dalam unggahan terbarunya, Cita Citata yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat duduk melamun di satu ruangan, seusai Didi Mahardika unggah buku nikah.

"Setiap langkah atau rencana ke depan harus dipikirkan. Menimbang, didukung dengan perbuatan yang mana nih yang terbaik di antara sejumlah pilihan," tulis Cita Citata di Instagram, dikutip Selasa (20/12/2022).

"Kadang suka bingung menentukan rencana A, eh kepikiran rencana B, lalu terbersit rencana C."

Pelantun Goyang Dumang ini kemudian menyebut bahwa itu merupakan hal yang wajar, mengingat hal tersebut bagian dari dinamika kehidupan.

"Itulah dinamika kehidupan. Kadang kita sudah merencanakan A, ternyata yang berjalan adalah rencana B."

"Malah seringkali yang tidak direncanakan eh tiba-tiba rencana itu yang dijalani," sambungnya.

Cita Citata menambahkan manusia hanya bisa merencanakan, sementara Sang Pencipta yang menentukan segalanya.

"Seringkali juga kita melupakan sebaik-baiknya, seburuk-buruknya perbuatan itu ada tanam tuai,"

"Dan manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan dan semesta pula yang nanti akan menentukan," tandasnya.

Kendati demikian, Cita Citata tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai maksud dari unggahannya.

Di tengah Cita Citata tepergok melamun itu, sebelumnya Didi Mahardika pamer buku nikah.

Dalam fotonya di media sosial, Didi menulis sebuah caption ”May the Force be with you,” tulis Didi.