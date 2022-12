Didi Mahardika Pamer Buku Nikah, Cita Citata Malah Melamun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Didi Mahardika pamer buku nikah melalui Instagram, Cita Citata malah tepergok melamun dan mendadak curhat tentang manusia melalui media sosialnya.

Diketahui, Cita Citata dikabarkan telah menikah secara siri setelah Didi Mahardia mengunggah foto buku nikah di akun Instagram pribadinya, @mahardhika_soekarno.

Bahkan, dalam kolom komentar di unggahan foto buku nikah tersebut, kekasih Didi Mahardika, Cita Citata membalasnya dengan panggilan sayang.

Dalam unggahan tersebut, terlihat seseorang yang memakai topeng serta baju serba hitam.

Foto tersebut menjadi sorotan lantaran seseorang yang perawakannya terlihat seperti laki-laki tersebut membawa dua buku nikah.

"May the Force be with you," tulis keterangan postingan.

Unggahan tersebut mendapat komentar manis dari Cita Citata.

"Sayang (emoji hati berwarna putih)," tulis Cita Citata dengan akun Instagram @cita_citata.

Seusai unggahan Didi Mahardika tersebut, Cita Citata juga mendadak curhat soal rencana manusia di media sosial.

Dalam unggahan terbarunya, Cita Citata yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat duduk melamun di sebuah ruangan.

"Setiap langkah atau rencana ke depan harus dipikirkan. Menimbang, didukung dengan perbuatan yang mana nih yang terbaik di antara sejumlah pilihan," tulis Cita Citata di Instagram, dikutip Selasa (20/12/2022).

"Kadang suka bingung menentukan rencana A, eh kepikiran rencana B, lalu terbersit rencana C."

Pelantun Goyang Dumang ini kemudian menyebut bahwa itu merupakan hal yang wajar, mengingat hal tersebut bagian dari dinamika kehidupan.

"Itulah dinamika kehidupan. Kadang kita sudah merencanakan A, ternyata yang berjalan adalah rencana B."