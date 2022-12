Sinopsis Drama Korea Terbaru Joseon Lawyer, Bona WJSN Simpan Banyak Rahasia

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini adalah sinopsis drama Korea terbaru berjudul Joseon Lawyer, dengan bintang utamanya yakni Bona WJSN yang diceritakan menyimpan banyak rahasia.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Joseon Lawyer, para penikmat drakor bisa mengetahui gambaran cerita yang disajikan.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru Joseon Lawyer juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi di dalam serial tersebut.

Drakor Joseon Lawyer merupakan karya duet sutradara Kim Seung Ho, yang memproduksi Twenty Five Twenty One dengan Lee Han Joon yang menyutradarai The Golden Spoon.

Untuk pemain, drakor ini menggaet Bona WJSN yang terkenal dengan perannya sebagai Ko Yu Rim, second lead female di drakor Twenty Five Twenty One.

Selain itu ada pula Woo Do Hwan dan Cha Hak Yeon yang mengisi deretan pemain utama dalam serial Joseon Lawyer.

Rencananya, drakor yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama ini dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Joseon Lawyer yang dibintangi Bona WJSN?

Mengambil kisah di masa dinasti Joseon, Kang Han Soo (Woo Do Hwan) merupakan seorang pengacara jahat yang kerap memanfaatkan perasaan korban yang dirugikan untuk kepentingannya.

Dia pun menjadi seorang pengacara didasari karena ingin membalas dendam pada orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya.

Kendati demikian seiring waktu, Kang Han Soo berubah menjadi sosok pengacara yang lebih dewasa dan adil.

Pengacara jahat ini juga akhirnya menjadi juru bicara dan pahlawan bagi rakyat yang merasa tidak diperlakukan tidak adil karena tidak tahu hukum dan cara membaca.

Sementara itu, Lee Yeon Joo (Bona WJSN) merupakan salah seorang klien dari Kang Han Soo.

Meskipun Lee Yeon Joo terlihat biasa dan sering dipermainkan orang tak bertanggung jawab, sebenarnya dia menyimpan banyak rahasia.