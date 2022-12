Sinopsis Drama Korea Terbaru yang Dibintangi Seol In Ah, Oasis

Ilustrasi Seol In Ah. Sinopsis drama Korea terbaru Oasis yang dibintangi aktris Seol In Ah.

Drakor Oasis merupakan drama karya sutradara Han Hee, yang pernah memimpin produksi serial The Bean Chaff of My Life, Dr. Jin,Over The Rainbow, Empress Ki, Goodbye Mr. Black

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Jung Hyung Soo, yang pernah terlibat dalam penggarapan drakor Damo: The Legendary Police Woman, Prince of the Legend, Dream, Gye-Baek, dan The Jingbirok: A Memoir of Imjin War.

Untuk pemain, drakor ini menggaet sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, termasuk Jang Dong-Yoon, Seol In-A, dan Choo Yeong Woo.

Rencananya, tayangan drama Oasis dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Oasis yang dibintangi Seol In Ah?

Fokus pada tiga tokoh utama, drakor Oasis bercerita tentang kisah tiga anak sekolahan yang mengambil latar waktu di tahun 1980-1990an.

Kisah ini akan diwarnai dengan cerita penuh impian, pertemanan, dan percintaan dari para pemeran utamanya.

Lee Du Hak (diperankan Jang Dong Yoon) adalah seorang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.