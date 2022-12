Semarak Tahun Baru, Grand Elty Krakatoa Siapkan Menu Khusus, DJ Performance Hingga Pesta Kembang Api

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Tahun baru menjadi momen yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Berbagai kalangan berbondong – bondong merayakan dengan suka cita sambil menyalakan kembang api dan berharap tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kendati kondisi keamanan saat ini sedang kondusif, masyarakat senantiasa dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga perayaan tahun baru dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan yang indah pada perayaannya.

Memenuhi keinginan dari berbagai kalangan yang ingin menikmati malam pergantian tahun dengan aman dan nyaman serta tetap mematuhi protokol kesehatan, Grand Elty Krakatoa menghadirkan sebuah acara perayaan tahun baru dengan tajuk Aloha Kai ( Hello from the sea) dan akan dilaksanakan di Area Tepi Pantai Grand Elty Krakatoa yang berlokasi di Jalan Trans Sumatera Km 45 Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan, pada 31 Desember 2022.

Dengan acara tersebut diharapkan masyarakat di Lampung, Bandar Lampung Dan Lampung Selatan khususnya dapat menikmati malam pergantian tahun dengan berbagai hiburan yang disuguhkan oleh Grand Elty Krakatoa mulai dari dinner dengan menu – menu khas yang dimiliki oleh Grand Elty Krakatoa seperti BBQ Seafood dan diiringi alunan musik yang disenandungkan oleh 2 band asal Bandar Lampung, Sticker Band dan Ini Band.

Acara dilanjutkan dengan DJ Performance dari DJ Nabila Hillary di area tepi pantai Grand Elty Krakatoa dengan view dan panorama alam terbuka serta alunan musik yang energik.

Pesta kembang api dimulai tepat pada pukul 00.00 yang bertepatan dengan detik-detik pergantian tahun baru 2022 ke 2023.

Kembang api ini sendiri direncanakan akan berada di area dermaga Grand Elty Krakatoa, sehingga para pengunjung dapat melihat dan menikmati kembang api skala besar dengan durasi yang panjang ditepi pantai Grand Elty Krakatoa.

Konsep acara yang diusung, Aloha Kai ( Hello from the sea) dengan berbagai dekorasi Hawaii yang menambah semarak pesta pergantian tahun di Grand Elty Krakatoa.

Selain suasananya yang mendukung, yakni tepi pantai yang indah dengan pemandangan dan bentang alam yang menawan tentunya konsep ini sangat menarik. Para pengunjung yang turut serta diharapkan mengenakan pakaian (dress code) ala Hawaii dengan motif bunga – bunga yang kasual.

Dengan tiket terjangkau, Rp. 250.000,- untuk tiket masuk dan Rp. 350.000,- untuk tiket termasuk paket makan malam sehingga pengunjung sudah dapat menikmati berbagai acara yang disuguhkan hingga perayaan kembang api yang menjadi titik pergantian tahun 2022-2023. Untuk reservasi dapat menghubung nomor sales kami di 0813-8745-8484 (Ibu Nella) atau dapat cek di : Instagram @elty_krakatoa, Tiktok @grandelty, Facebook @Grandeltykraktoa.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )