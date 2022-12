13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang Sora, Ada Drakor Romantis Can We Be Strangers

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru Kang Bora, termasuk drakor dengan genre romantis Can We Be Strangers

Selain mengangkat kisah yang menarik, rekomendasi drama Korea terbaru Kang Bora juga menghadirkan pemain film ternama asal Korea Selatan.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kang Bora pula, para penikmat drakor bisa mengetahui jejak serial yang pernah dibintanginya selama berkarier di dunia hiburan.

Terbaru, Kang Bora akan tampil dalam drakor terbaru Can We Be Strangers.

Di sana, dia akan berperan sebagai Oh Ha Ra dan beradu akting dengan aktor Jang Seung Jo

Oh Ha Ra diceritakan sebagai seorang pengacara kompeten dengan spesialis kasus perceraian.

Bercerita tentang kisah reuni sepasang mantan suami istri setelah bercerai, serial ini rencananya akan tayang pada 2023 mendatang.

Namun selain drakor Can We Be Strangers, sebenarnya Kang Sora sudah banyak membintangi drama lainnya.

Beberapa rekomendasi drakor Kang Sora yang bisa ditonton, di antaranya:

1. The Beauty Inside (2018)

2. Revolutionary Love (2017)

3. My Lawyer, Mr. Joe (2016)

4. Warm and Cozy (2015)

5. Misaeng: Incomplete Life (2014)