Janji Manis Rizky Billar Jadi Suami Terbaik untuk Lesti Kejora, Malah Dicibir

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Rizky Billar berjanji menjadi suami yang baik bagi Lesti Kejora setelah kasus KDRT, tetapi malah banjir hujatan warganet.

Usai kasus KDRT Rizky Billar memang kerap dibully oleh netizen, kini ia malah berikan janji manis kepada Lesti Kejora.

Rizky Billar dan Lesti Kejora pun kerap membagikan momen mesranya dengan keterangan foto romantis setelah KDRT.

Diketahui hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang tengah harmonis kembali.

Itu dibuktikan dengan masing-masing postingan di akun keduanya.

Baca juga: Rizky Billar Gendong Lesti Kejora, Anak, dan Tas, Sindir Seseorang?

Baca juga: Klarifikasi Rizky Billar Dituding Tak Bantu Lesti Kejora Angkat Tas Saat Liburan

Mereka pun bak tengah berbulan madu pada postingan terakhir yang diunggah Rizky Billar.

Di sana tampak keluarga kecil itu sedang berada di sebuah pantai.

Mereka pun memotret momen dengan Baby Leslar di pinggir pantai.

Pada keterangan foto tersebut, Rizky Billar menuliskan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik.

"As a leader, inshaAllah i wiil always protect yout, guide you dan will do my best to give you a life you deserve,"

"(Sebagai pemimpin, InsyaAllah saya akan selalu melindungimu, menuntunmu dan melakukan yang terbaik untuk memberimu kehidupan yang layak kau dapatkan)," tulis Rizky Billar pada Minggu (12/12/2022).

Berniat untuk pamer kemesraan, Rizky Billar malah dibanjiri hujatan netizen.

Banyak yang berpendapat keharmonisan itu tak dapat dipercaya lagi.

"Captionnya gak sesuai dengan perilaku," cibir netizen.

Baca juga: Rizky Billar Banjir Hujatan Lagi Gegara Lesti Kejora Tenteng 3 Tas

Baca juga: Alasan Rizky Billar Mau Pergi ke Jepang, Bukan untuk Tinggal di Sana