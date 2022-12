Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Unlock My Boss di Angka 1,2 Persen

Foto ilustrasi, poster drakor Unlock My Boss. Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru jelang akhir Desember 2022, drakor terbaru berjudul Unlock My Boss naik tipis di angka 1,2 persen.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru jelang akhir Desember 2022, drakor terbaru berjudul Unlock My Boss naik tipis di angka 1,2 persen.

Sementara untuk drama Korea terbaru alias drakor berjudul The Interest of Love episode 2 mengalami penurunan rating.

Sedangkan untuk drama Korea terbaru berjudul May I Help You menutup penayangan episode akhirnya dengan rating cukup baik.

Berikut rating drama Korea terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (23/12/2022).

1. Unlock My Boss (2022)

Rating drakor Unlock My Boss masih berada di angka 1,2 persen pada episode 6 dan 1,1 persen di episode 5.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss ratingnya kembali naik di atas 1 persen di episode 4 yakni 1,2 persen.

Sedikit naik dari rating episode 3 yang mencetak 1,1 persen.

Untuk episode 2, Unlock My Boss hanya mencetak rating 0,9 persen.

Angka tersebut menandai penurunan rating episode 1 yang mencetak rata-rata nasional 1,1 persen.

Drama Korea terbaru Unlock My Boss baru saja tayang perdana pada 7 Desember 2022.

Unlock The Boss adalah drama thriller ENA. Ini adalah adaptasi dari webtoon dengan nama yang sama oleh Park SeongHyun.

2. The Interest of Love (2022)

Rating drama Korea terbaru yang tayang pada Rabu (21/12/2022) merosot di episode 2, yang meraih 1,9 persen.