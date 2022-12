Sinopsis Drama Korea Terbaru King The Land, Yoona SNSD Jadi Bintang Utama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru King The Land yang dibintangi Yoona SNSD.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru King The Land, para penikmat drakor bisa mengetahui gambaran cerita yang disajikan.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru King The Land juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi di dalam serial tersebut.

Drakor King The Land merupakan karya sutradara Im Hyun Wook, yang memproduksi drakor People You May Know dan Reflection of You.

Sementara naskahnya ditulis oleh Choi Rom dan Chun Sung Il.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Sejak, Drakor Sejarah Jo Jung Suk

Untuk pemain, drakor romantis komedi ini menggaet Yoona SNSD yang sukses bermain di drakor Big Mouth.

Selain itu, ada pula Junho 2PM yang menjadi lawan main Yoona SNSD di serial terbarunya.

Rencananya, drakor ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2023 di JTBC.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru King The Land yang dibintangi Yoona SNSD?

Gu Won (Junho 2PM) anak dari keluarga konglomerat yang menjalankan King Group, perusahaan yang membawahi bisnis hotel, maskapai penerbangan, dan perusahan distribusi.

Dia dikenal sebagai pria yang cerdas dan memesona, tetapi tidak pandai berkencan.

Gu Won kemudian harus berjuang untuk menjadi pewaris King Group.

Di sisi lain, ada Cheon Sa Rang (Yoona SNSD). Dia merupakan seorang pegawai King Hotel yang murah senyum.

Karena itu. Cheon Sa Rang kemudian mendapatkan julukan Smile Queen.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru The Glory, Balas Dendam Gagal jadi Arsitek Akibat Perundungan