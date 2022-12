Sinopsis Drama Korea Terbaru Sejak, Drakor Sejarah Jo Jung Suk

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Sejak (2023), merupakan drakor sejarah Jo Jung Suk.

Banyak yang mencari sinopsis drama Korea terbaru Sejak yang menampilkan Jo Jung Suk.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Sejak milik Jo Jung Suk, drakornya bertemakan sejarah.

Diketahui, Jo Jung Suk kembali memerankan drakor terbarunya setelah drakor hit Hospital Playlist 2 (2021).

Drakor ini rencananya akan tayang pada 2023 mendatang.

Jo Jung Suk akan beradu akting dengan aktris cantik Shin Se Kyung.

Sekilas tentang Jo Jung Suk merupakan aktor asal Korea Selatan.

Jo Jung Suk berada di bawah agensi satu orang bernama JS Company, sebelumnya di bawah JAM Entertainment.

Dia memulai karirnya di teater, membintangi "Spring Awakening", "Hedwig and the Angry Inch", dan adaptasi panggung dari "The Harmonium in My Memory", di antara banyak musikal dan drama lainnya.

Setelah hampir satu dekade di atas panggung, Jo membuat debut filmnya sebagai aktor pendukung komedi di box office 2012 hit "Arsitektur 101", yang menjadi peran pelariannya.

Lebih lanjut ia berperan di serial televisi "The King 2 Hearts", "You're the Best, Lee Soon Shin" dan "Oh My Ghostess", serta film "The Face Reader" dan "My Love, My Bride ".

Sinopsis drakor terbaru Sejak

Melansir dari Soompi, Jo Jung Suk dan Shin Se Kyung mungkin akan membintangi drama baru.

Menyusul laporan bahwa para aktor dikonfirmasi untuk serial roman sejarah baru, agensi Jo Jung Suk JAM Entertainment mengungkapkan pada 23 Desember, “Setelah menerima tawaran untuk peran utama dalam drama baru 'Sejak' kami saat ini meninjau secara positif."

