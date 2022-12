Harga Bahan Pokok di Tulangbawang, Lampung Naik, Pembeli: Semoga Tidak Lama

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang - Sejumlah bahan sembako di Pasar Tulangbawang, Lampung mulai merangkak naik dalam dua pekan terakhir.

Naiknya sejumlah harga bahan pokok itu, semakin terasa di penghujung tahun 2022.

Kenaikan harga tersebut juga terjadi di Pasar Putri Agung, Kecamatan Menggala, Tulangbawang, Lampung.

Endang (39) pedagang Pasar Putri Agung, Tulangbawang, Lampung menuturkan, kenaikan tersebut terjadi karena naiknya pesanan dan permintaan sejumlah pelanggan.

"Masuk Hari Natal dan Tahun Baru ini beberapa bahan pokok mengalami kenaikan," jelas Endang, Minggu (25/12/2022).

Sama seperti hari raya lainnya, dalam menyambut Natal dan Tahun Baru juga banyak antusias masyarakat untuk membuat makanan salah satunya juga camilan.

"Banyak masyarakat yang membuat makanan pada momen Natal dan tahun baru, sehingga berdampak pada tingginya permintaan barang oleh pelanggan. Akibatnya harga menjadi naik," paparnya.

Endang menuturkan, kenaikan terjadi pada cabai, bawang merah, bawang putih, telur, hingga beras.

Harga cabai yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit sebelumnya dijual Rp 40 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 50 ribu per kilogram, untuk cabai merah keriting yang sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram naik menjadi Rp 30 ribu.

"Ada kenaikan Rp 10 ribu untuk cabai rawit, serta Rp 5 ribu untuk cabai merah keriting," ungkapnya.

Hal serupa juga terjadi pada bawang merah yang sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 30 ribu.

Bawang putih yang sebelumnya Rp 20 ribu kini naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Selain itu, terdapat juga telur ayam ras yang sebelumnya Rp 26 ribu kini naik menjadi Rp 29 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga beras juga mengalami kenaikan yang sebelumnya dijual Rp 10 ribu kini naik menjadi Rp 11 ribu per kilogram.