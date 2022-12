Drama Korea Terbaru Jang Seung Jo, Pemain Drakor Can We Be Strangers

Foto ilustrasi, Jang Seung Jo. Selain main di drakor Can We Be Strangers, berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktor Korea bernama Jang Seung Jo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Jang Seung Jo yang bisa dinikmati para pencinta drakor.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Jang Seung Jo menghadirkan kisah cerita yang menarik.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jang Seung Jo juga menampilkan deretan aktris dan aktor yang tak kalah piawai dalam berakting.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru Jang Seung Jo adalah Can We Be Strangers.

Jang Seung Jo akan memainkan peran Goo Eun Beom, mantan suami dari peran yang dilakoni oleh lawan mainnya, Oh Ha Ra (diperankan Kang Sora).

Pasalnya, drakor Can We Be Strangers mengangkat kisah sepasang mantan suami istri yang reuni setelah bercerai.

Pertemuan mereka pun tidak dapat dihindari, mengingat keduanya berkarier di industri yang sama, yakni hukum.

Seperti judulnya, seri ini akan menjawab apakah mantan pasangan tersebut bisa kembali bersatu atau tetap memilih berpisah.

Terlebih sebelum menikah, mereka juga sudah berpacaran selama kurang lebih 10 tahun.

Adapun serial ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama Januari 2023 mendatang di saluran televisi ENA.

Drama Korea terbaru Can We Be Strangers merupakan garapan sutradara Kim Yang-Hee dan penulis naskah Park Jin Ree.

Selain Can We Be Strangers, berikut judul drakor Jang Seung Jo lainnya.

1. The Good Detective 2 (2022)

2. Snowdrop (2021)