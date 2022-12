Promo Diskon hingga 50 Persen di Gosh Mal Boemi Kedaton

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gosh Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung, menggulirkan promo menarik di bulan Desember 2022.

Spg Gosh Mal Boemi Kedaton Mita mengatakan, promonya adalah diskon hingga 50 persen, yang berlaku selama persediaan masih ada

"Jika persediaan sudah habis, diskon otomatis akan berakhir," kata Mita, Selasa 27 Desember 2022.

Setelah diberikan diskon harganya menjadi mulai dari Rp 99 ribu.

Diskon ini berlaku untuk semua produk fashion yang dijual di Gosh Mal Boemi Kedaton.

Produk fashion yang ada di Gosh Mal Boemi Kedaton adalah produk fashion khusus wanita.

Produk fashion ini diantara sepatu kets dan boots.

Kemudian ada tas selempang, bahu, dan ransel.

Ada juga aksesoris seperti topi, kaos kaki, dan bandana .

Semua produk fashion ini cocok digunakan untuk usia remaja hingga dewasa.

Keunggulan produk fashion Gosh dibanding produk lain adalah fashionable, kekinian, mirip fashion wanita Korea, dan memiliki banyak warna menarik.

Selain itu produk-produk ini juga berkualitas, dan awet

