Ilustrasi Park Hyung Sik. Simak sinopsis drama Korea Youth Climb The Barrier, drakor terbaru Park Hyung Sik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea Youth Climb The Barrier, drakor terbaru yang dibintangi Park Hyung Sik.

Melalui sinopsis drama KoreaYouth Climb The Barrier, para penikmat drakor terbaru bisa mengetahui gambaran cerita yang disajikan.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea Youth Climb The Barrier juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi dalam drakor terbaru tersebut.

Drakor Youth Climb The Barrier merupakan karya sutradara Lee Jong Jae, yang memproduksi drakor 100 Days My Prince.

Sementara naskahnya ditulis oleh Jung Hyung Jung, yang menggarap drama Korea Romance is a Bonus Book dan Lovestruck in the City.

Untuk pemain, drakor romantis komedi ini menggaet Park Hyung Sik yang mulai dikenal sejak bermain di drakor The Heirs.

Selain itu, ada pula Jeon So Nee yang menjadi lawan main Park Hyung Sik di serial terbarunya.

Rencananya, drakor ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2023 di tvN, setiap Senin dan Selasa.

Adapun seri itu akan menggantikan drama Korea Missing: The Other Side 2.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Youth Climb The Barrier yang dibintangi Park Hyung Sik?

Youth, Climb the Barrier mengangkat kisah seorang pangeran yang mendapatkan kutukan misterius.

Lee Hwan dikenal sebagai sosok yang sombong dan jahat pada orang lain.

Karena sifatnya itu, tak jarang Lee Hwan merasa kesepian.

Bahkan dia juga kerap menyimpan lukanya seorang diri.

