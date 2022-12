Promo Bayar Tiket Nonton Hanya Rp 1 di CGV Transmart Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - CGV Transmart Lampung kembali memberikan promo menarik.

Cinema Manager CGV Transmart Lampung Eldy Pratama mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah bayar tiket nonton hanya Rp 1.

"Promo bayar tiket nonton hanya Rp 1 ini berlaku untuk pemutaran film tanggal 29 Desember 2022-28 Februari 2023," kata Eldy, Sabtu (31/12/2022).

Namun promo bayar tiket nonton hanya Rp 1 ini hanya berlaku bagi nasabah baru yang berhasil buka tabungan dan aktivasi Livin' by Mandiri, dan khusus nasabah eksisting yang baru melakukan aktivasi Livin' by Mandiri pada periode 29 Desember 2022-28 Februari 2023.

Promo bayar tiket nonton hanya Rp 1 ini khusus pembelian tiket pertama dengan menggunakan scan QR Livin' by Mandiri sebagai alat pembayaran di CGV Cinemas

Satu nasabah hanya berhak mendapatkan satu kali promo bayar tiket nonton hanya Rp 1.

Mekanisme pembayarannya adalah nasabah melakukan transaksi pembayaran sesuai harga tiket, kemudian nasabah akan diberikan cashback senilai selisih dari total harga yang dibayarkan Rp 1.

Minimal transaksi Rp 40 ribu, dan maksimal cashback Rp 49 ribu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai promo ini, bisa langsung lihat di instagram @bioskop.lampung

Tak hanya itu di CGV Transmart Lampung masih ada promo yang berlaku hingga 4 Januari 2023, yakni diskon 50 persen pembelian tiket Cek Toko Sebelah 2 menggunakan fitur lifestyle BCA.

Cara mendapatkan diskon 50 persen ini adalah buka aplikasi BCA Mobile, lalu buka fitur lifestyle, dan klik tiket bioskop.

Berikutnya pilih Lampung, pilih film Cek Toko Sebelah 2, dan pilih CGV Transmart Lampung.

Selanjutnya pilih jam tayang dan pilih kursi yang diinginkan.

Lalu klik tulisan punya kode promo dan ketik kode promo BCACTSCGV.

Setelah mengetikan kode promo, akan muncul voucher diskon 50 persen.

Klik gunakan yang ada dipojok kanan bawah voucher tersebut, dan diskon 50 persen akan didapatkan.

Selain film Cek Toko Sebelah 2, di CGV Transmart Lampung juga ada film Avatar : The Way of Water, KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni, dan Argantara.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)