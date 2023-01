314 Penghargaan Sepanjang 2022, PLN Sukses Jalankan Transformasi dan Siap Arungi 2023

Tribunlampung.co.id, - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo sukses menjalankan transformasi dan meningkatkan kinerja operasional perseroan. Capaian ini tercermin melalui 314 penghargaan tingkat nasional hingga internasional yang diperoleh perseroan sepanjang Tahun 2022.

Berbagai kategori penghargaan diraih meliputi inovasi dan transformasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan. PLN juga mendapat apresiasi berkat _leadership_ dan terobosan di bidang keuangan, _sustainability_, kehumasan/ _public relations_, K3, SDM, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), marketing, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, compliance dan digital.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo tak menampik torehan prestasi yang dikantongi PLN sepanjang tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh Insan PLN dan juga dukungan dari Pemerintah.

"Penghargaan dan apresiasi yang datang baik dari dunia internasional, nasional semua tak lepas dari arahan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Bapak Erick Tohir yang terus mendukung dan mendorong PLN untuk terus bertransformasi. Peran aktif dari kementerian terkait lainnya juga menjadi pemecut semangat kami dalam bekerja keras untuk membuat PLN semakin membaik," ujar Darmawan.

Apresiasi dari dunia Internasional berhasil diraih PLN berkat pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Antara lain membawa pulang penghargaan tertinggi Platinum _The Best Contact Center Customer Experience pada Contact Center Asia Pacific (CC APAC) Awards 2022_ serta empat penghargaan untuk anak perusahaannya PLN ICON Plus karena transformasi pelayanan pelanggan yang mumpuni.

Di kancah nasional, anugerah terbaru yang ditorehkan PLN di bidang lingkungan melalui penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Emas Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PLN mendominasi di mana Dirut PLN dipilih sebagai _CEO Green Leadership_ Utama dengan membawa 15 PROPER Emas pada tahun ini.

Berkat komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga dianugerahi _Top Leadership Corporate for SDG's_ dan PLN memborong 19 penghargaan dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) pada akhir November lalu.

PLN juga berhasil mengukir prestasi berkat upaya melakukan tranformasi bisnisnya, dengan diganjar sejumlah penghargaan. Di antaranya Best Digital Technology in Energy Services pada Indonesia Digital Innovation and Achievement Award 2022 Bussines Asia serta The Best BUMN 2022 in Category Energy, Oil, and Gas Industry.

Tak berhenti sampai di situ, PLN dinilai berhasil dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan memperoleh penghargaan Top Digital 2022 pada pertengahan Desember ini.

Selain itu, prestasi PLN juga diukir melalui transformasi dan Inovasi Komunikasi Publik, dengan meraih tujuh anugerah kehumasan dalam Public Relation Indonesia Awards 2022. Darmawan Prasodjo mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di sosial media tahun 2022 dari Jambore PR Indonesia.

Dalam kategori program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT PLN (Persero) bersama anak perusahaan PT PLN Indonesia Power pada akhir Maret lalu juga memboyong 18 penghargaan sekaligus, pada ajang Top CSR Awards 2022. Adapun penghargaan bergengsi yang diraih PLN adalah Top Leader on CSR Commitment 2022 kepada Direktur Utama PLN.

Tak hanya dari sisi Holding (Induk Persero) yang mendapatkan 174 penghargaan, subholding PLN juga mengantongi apresiasi buah hasil dari kinerja operasional pembangkitan dan juga kontribusi kepada masyarakat yang mumpuni sepanjang tahun 2022 ini.

Tahun ini Subholding PLN Indonesia Power tercatat menerima 69 penghargaan di berbagai ajang, termasuk 40 Anugrah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2022 yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Kategori _Zero Accident_.

Subholding PLN Nusantara Power menyabet 60 penghargaan. Torehan prestasi juga diboyong oleh PLN Icon Plus atas kerja kerasnya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Sebanyak 4 penghargaan dari sisi optimalisasi pelayanan mampu menjadi bukti bahwa PLN terus memprioritaskan pelayanan pelanggan yang prima.