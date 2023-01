Tasya Kamila Pamerkan Wajah Bayinya, Cantik dan Menggemaskan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyanyi cilik, Tasya Kamila pamerkan wajah anak keduanya.

Bayi bernama Shafania Wardhana Bachtiar terlihat cantik dan menggemaskan.

Tasya Kamila melahirkan anak keduanya, Minggu 1 Januari 2023.

Kabar istri Randi Bachitar itu melahirkan disampaikan langsung oleh Tasya Kamila di akun Instagramnya.

Anak kedua Tasya Kamila ini berjenis kelamin prempuan.

Terlihat lewat akun Instagramnya, Tasya Kamila tak sungkan untuk memamerkan wajah sang anak.

Wajah anak Tasya Kamila ini juga nampak menggemaskan dan cantik.

Bahkan Tasya Kamila juga membeberkan nama sang anak kedua.

Anak Tasya Kamila ini diberi nama Shafania Wardhana Bachtiar.

"Alhamdulillah, our baby girl is here. Shafanina Wardhana Bachtiar," tulis Tasya Kamila, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Diketahui, kehamilan anak kedua Tasya Kamila ini sudah terdengar sejak lima bulan yang lalu.

Kelahiran anak kedua seperti rasa syukur yang luar biasa untuk Tasya Kamila.

Bagaimana tidak banyak sekali ucapan dari rekan artis hingga followernya.

"Alhamdulillah… Selamat yaa buat kalian semua.. Semoga menjadi anak yg sholehah penyejuk hati dunia akherat,"

