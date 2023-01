Acha Septriasa Ungkap Kesedihan Usai Keguguran, Lebih Kuat Sebagai Keluarga 3 orang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Acha Septriasa ungkap kesedihan setelah alami keguguran dalam kehamilan anak kedua.

Keguguran Acha Septriasa terjadi saat bersemangat dalam menyambut tahun baru 2023.

Kini Acha Septriasa harus kehilangan calon buah hati saat kehamilan pada trimester pertama.

Acha mengumumkan kabar kegugurannya itu lewat unggahan Instagram @septriasaacha, Minggu (1/1/2023).

"The unpredictable news and might be a very unwanted one was ; ‘we’ve Lost the pregnancy’ on the first trimester.

We felt deeply saddened , there was a big moment of reflection until right now , however we’ve came back stronger than ever as Family of 3.

(Berita yang tidak terduga dan mungkin sangat tidak diinginkan adalah; 'kami telah kehilangan kehamilan' pada trimester pertama).

Kami merasa sangat sedih, ada momen refleksi yang besar sampai saat ini, namun kami telah kembali lebih kuat dari sebelumnya sebagai Keluarga 3 orang)," kata Acha melansir caption unggahannya, Senin (2/1/2023).

Belum jelas kapan tepatnya aktris 33 tahun itu kehilangan janin dalam kandungannya.

Namun ungkapan kesedihan tersebut diunggah pada momentum tahun baru 2023.

Acha pun mengaku akan lebih memperhatikan waktu istirahat dan bersantainya.

Sebelumnya Acha mengumumkan kehamilan anak kedua lewat Instagramnya pada tanggal 4 Desember 2022.

Pemeran Film Heart itu telah dikaruniai anak pertama bernama Bridgia Kalina Kharisma atau akrab disapa Brie.

Brie kini telah berusia lima tahun dan kerap tampil di depan kamera bersama Acha.