24 Rekomendasi Drama Korea Ye Ji Won, The Producers hingga Holy Idol

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drakor terbaru Ye Ji Won yang bisa ditonton para pencinta drakor, Ada drama Brain Works yang baru saja tayang.

Diketahui rekomendasi drakor terbaru Ye Ji Won memiliki beragam genre, termasuk drama Korea misteri-komedi.

Selain itu, rekomendasi drakor terbaru Park Yoon Hee juga punya cerita yang menarik hingga tak jarang menjadi populer.

Terbaru, dia terpilih untuk berperan di drakor terbaru Brain Works yang tayang di KBS2 dan Viu.

Drama Korea terbaru Brain Works ini merupakan karya besutan sutradara Lee Jin-Seo, yang pernah memimpin produksi drakor Revolutionary Sisters, The Fugitive of Joseon, Babyfaced Beauty, Becoming a Billionaire, dan Splendor of Youth.

Sementara naskahnya digarap oleh Park Kyung-Sun.

Serial ini dibintangi aktor Jung Yong-Hwa dan Cha Tae-Hyun sebagai pemeran utama.

Sedangkan Ye Ji Won berperan sebagai Kim Mo-Ran, mantan istri dari detektif Geum Myung-Se (diperankan Cha Tae-Hyun).

Kim Mo Ran digambarkan sebagai perempuan yang memiliki nafsu yang tinggi hingga nekat berkencan dengan dua sampai tiga pria sekaligus.

Dapat ditonton setiap Senin dan Selasa, Brain Works bercerita tentang dua detektif yang tidak tahan satu sama lain tetapi harus bekerja sama dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan penyakit otak langka.

Terlepas dari perannya di drama Korea Brain Works, Ye Ji Won juga pernah membintangi sederet drakor terbaru lain yang tak kalah populer, seperti:

1. Holy Idol (2023)

2. The King of Tears, Lee Bang-Won (2021)

3. Do Do Sol Sol La La Sol (2020)