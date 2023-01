Emersia Hotel and Resort Lampung Gelar Emersia Wedding Expo ke-8, Berlangsung Jumat sampai Minggu

General Manager Emersia Hotel and Resort Lampung Sutisna menjelaskan pelaksanaan Emersia Wedding Expo saat konferensi pers, Rabu (04/01/2023). Emersia wedding expo rencananya berlangsung selama tiga hari di Emerald Grand Ballroom pada Jumat 6 Januari sampai Minggu tanggal 8 Januari 2023.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Emersia Hotel and Resort Lampung menggelar wedding expo terbesar di Lampung, yakni Emersia Wedding Expo ke-8.

Emersia wedding expo berlangsung selama tiga hari di Emerald Grand Ballroom pada Jumat 6 Januari sampai Minggu tanggal 8 Januari 2023.

General Manager Emersia Hotel and Resort Lampung Sutisna mengatakan, Emersia Wedding Expo ke-8 akan dibuka oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Wedding expo ini, tutur Sutisna, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Emersia Hotel and Resort Lampung dengan tujuan mempermudah para calon pengantin dalam merencanakan pernikahannya.

Sutisna menuturkan, Emersia Hotel and Resort Lampung merupakan satu-satunya hotel di Lampung yang rutin mengadakan wedding expo setiap tahunnya.

Wedding expo kali ini bertajuk The Leading Wedding Exhibition in Lampung dengan mengusung konsep one stop wedding service.

Baca juga: Emersia Hotel and Resort Lampung Adakan Customer Gathering Merayakan Satu Dekade Emersia Group

Baca juga: Anniversary Ke 10, Manajemen Hotel Emersia Kunjungi Panti Tresna Werdha

"Artinya, semua vendor yang diperlukan untuk berjalannya wedding tersedia di wedding expo ini," kata Sutisna dalam press conference, Rabu (04/01/2023).

Di wedding expo ini Emersia Hotel and Resort Lampung menghadirkan 52 vendor wedding terbaik di Lampung.

Dengan datang ke wedding expo ini calon pengantin yang hadir bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap terkait wedding organizer, wedding decoration, souvenir, undangan, photografer, MUA, bridal, attire tradisional, dan perhiasan untuk mahar.

"Bahkan klinik dan pemeriksaan kesehatan pra pernikahan pun ada di wedding expo ini,” papar Sutisna.

Emersia Hotel and Resort Lampung memberikan promo cashback sampai dengan Rp 20 juta dan undian berhadiah cincin berlian bagi calon pengantin yang dealing selama wedding expo ini berlangsung.

Selain itu ada juga banyak promo menarik lainnya yang disediakan oleh para vendor di wedding expo ini.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)