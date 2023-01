9 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Drakor The Interest of Love Episode 5 Meningkat

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea Januari 2023 untuk drakor The Interest of Love mengalami kenaikkan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak perolehan rating drama Korea Januari 2023, termasuk untuk drakor The Interest of Love dan Unlock My Boss.

Perolehan rating drama Korea Januari 2023 untuk drakor The Interest of Love mengalami kenaikkan di episode 5.

Sementara rating drama Korea Januari 2023 untuk drakor Unlock My Boss justru menurun di episode 9.

Berikut rating selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Kamis (5/1/2023):

1. The Interest of Love (2022)

Rating The Interest of Love episode 5 mengalami kenaikkan di angka 2,8 persen.

Angka tersebut meningkat dari episode 4 yang mencetak rating 2,5 persen.

Sementara episode 3, tayangan terbaru Yoo Yeon Seok dan Moon Ga Young ini hanya berhasil meraih rating 2,2 persen.

Sedangkan pada episode 2 yang tayang pada Rabu (21/12/2022), The Interest of Love sempat merosot dengan perolehan rating 1,9 persen.

Di penayangan perdana, The Interest of Love mencetak rating sebesar 3,1 persen.

The Interest of Love mengangkat cerita tentang kisah romantis karyawan Bank KCU Cabang Youngpo.

2. Unlock My Boss (2022)

Rating Unlock My Boss mengalami penurunan di episode 9 dengan mencetak rata-rata nasionl 1,1 persen.

Di episode 8, rating Unlock My Boss sempat naik dari episode 7 yakni 1 persen ke 1,3 persen.

