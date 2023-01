Sinopsis Drama Korea Terbaru The Escape of the Seven, Dibintangi Uhm Ki Joon

Ilustrasi pemain drama Korea terbaru The Escape of the Seven.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet aktor ternama Uhm Ki Joon, berikut sinopsis drama Korea terbaru The Escape of the Seven.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru The Escape of the Seven, pencinta drakor terbaru bisa mendapatkan gambaran besar cerita yang diangkat.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru The Escape of the Seven, penggemar juga dapat mengetahui para pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

The Escape of the Seven merupakan proyek drama Korea terbaru Uhm Ki Joon.

Serial ini disutradarai Joo Dong Min dan naskahnya ditulis oleh Kim Sun Ok, yang pernah berduet melalui serial The Last Empress dan The Penthouse.

Sementara untuk pemain, serial ini akan menghadirkan aktor dan aktris ternama Korea Selatan.

Selain Uhm Ki Joon, ada pula Hwang Jung-Eum, Lee Joon, Lee Yoo-Bi, dan lainnya.

Mengusung tema suspense dan kriminal, drakor tebaru The Escape of the Seven bercerita tentang kisah tujuh orang yang terlibat dalam kasus orang hilang.

Akibatnya, mereka kemudian harus menghadapi insiden besar yang penuh dengan kebohongan dan rahasia.

Matthew Lee (Uhm Ki Joon)Â menjalankan perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan.

Meski punya perusahaan besar, sosok Matthew Lee begitu misterius.

Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui dirinya.

Namun dia terpaksa mengungkapkan dirinya ke publik setelah terlibat sebuah kasus orang hilang.

Geum Ra-Hee (Hwang Jung-Eum) adalah CEO dari sebuah perusahaan produksi drama.

