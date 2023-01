Sinopsis Drama Korea Terbaru Miracle Brothers, Dibintangi Jung Woo

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Menggaet aktor Jung Woo, berikut sinopsis drama Korea terbaru Miracle Brothers.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Miracle Brothers, penikmat drakor bisa mendapatkan gambaran besar cerita yang disajikan.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru Miracle Brothers juga bisa mengungkap para pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

Miracle Brothers merupakan proyek drakor terbaru sutradara Park Chan Hong dan penulis naskah Kim Ji Woo.

Keduanya diketahui pernah berduet dalam memproduksi serial On the Prairie, Memory, dan Beautiful World.

Sementara itu, artis yang didapuk menjadi pemeran utama adalah Jung Woo dan Bae Hyun Sung.

Jung Woo dikenal melalui perannya di drakor Reply 1994 dan You’re the Best, Lee Soon Shin.

Sedangkan Bae Hyung Sung pernah membintangi serial What’s Wrong with Secretary Kim, Love Playlist, Hospital Playlist, Dear M, Our Blues, dan Gaus Electronics.

Selain itu, ada pula aktor lain seperti Lee Ki Woo, Park Yoo Rim, Jo Bok Rae, dan Oh Man Suk.

Rencananya, tayangan drakor terbaru Miracle Brothers dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Serial ini bakal disiarkan di saluran televisi JTBC.

Sayangnya, tanggal perilisan drama Korea terbaru ini masih belum dikonfirmasi para kru produksi.

Serial Miracle Brothers diketahui mengangkat genre drama dan misteri.

Para penonton nantinya akan disuguhkan dengan cerita persahabatan dan kemanusiaan.

