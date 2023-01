14 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Gong Hyo Jin, Ada Drakor Ask The Stars

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Gong Hyo Jin kini semakin bertambah dari berbagai genre sekaligus.

Terjun di dunia hiburan sejak 1999, tak heran rekomendasi drama Korea terbaru Gong Hyo Jin memiliki banyak genre termasuk drakor romantis.

Bukan itu saja, rekomendasi drama Korea terbaru Gong Hyo Jin juga memiliki plot cerita yang sayang untuk dilewatkan para pencinta drakor.

Terakhir membintangi serial When the Camellia Blooms, Gong Hyo Jin akan comeback melalui proyek drama komedi romantis Ask The Stars.

Serial ini juga memiliki judul lain seperti When The Stars Gossip.

Drama ini merupakan karya sutradara Park Shin Woo, yang pernah menyutradarai drama Encounter, It's Okay to Not Be Okay, dan Lovestruck in the City.

Sementara naskahnya akan ditulis oleh Seo Sook-Hyang, yang dikenal berkat drakor Pasta dan Miss Korea.

Untuk pemeran, drama Korea terbaru Ask The Stars menggaet sederet artis ternama.

Selain Gong Hyo Jin, ada Lee Min Ho yang didapuk sebagai pemeran utama.

Sementara pemeran pendukung ada Han Ji Eun, Oh Jung Se, Kim Joo Heon, dan Lee El.

Bercerita tentang kisah cinta antara astronot dan turis, para pencinta drakor romantis akan dibuat jatuh cinta dengan cerita mereka.

Rencananya, serial Ask The Stars akan tayang pada 2023 mendatang di tvN.

Sayangnya, tim produksi serial ini belum mengonfirmasi tanggal perilisan.

Selain drama Korea Ask The Stars, Gong Hyo Jin juga sudah banyak membintangi drakor lain, di antaranya:

