Sinopsis Drama Korea Terbaru Ask The Stars, Dibintangi Lee Min Ho

Menggaet aktor ternama Lee Min Ho, berikut sinopsis drama Korea terbaru Ask The Stars yang tayang pada 2023.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Ask The Stars, pencinta drakor terbaru bisa mendapatkan gambaran besar cerita yang diangkat.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru Ask The Stars, penggemar juga dapat mengetahui para pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

Ask The Stars merupakan proyek drama Korea terbaru Lee Min Ho.

Serial ini juga memiliki judul lain seperti When The Stars Gossip.

Ask The Stars diketahui mengusung genre komedi, romantis, dan science fiction.

Drama ini merupakan karya sutradara Park Shin Woo.

Sebelum memimpin produksi drakor terbaru Ask The Stars, dia pernah menyutradarai drama Encounter, It's Okay to Not Be Okay, dan Lovestruck in the City.

Sementara naskahnya akan ditulis oleh Seo Sook-Hyang.

Dia pernah terlibat dalam produksi drakor Love and Law, Pasta, Romance Town, Miss Korea, dan lainnya.

Untuk pemeran, drama Korea terbaru Ask The Stars menggaet sederet artis ternama.

Beberapa di antaranya, Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin yang akan bermain sebagai pemeran utama.

Sementara pemeran pendukung ada Han Ji Eun, Oh Jung Se, Kim Joo Heon, dan Lee El.

Dalam drakor Ask The Stars, Lee Min Ho akan bermain sebagai Gong Ryong.