5 Rating Drama Korea Bergenre Melodrama Tertinggi 2022, My Liberation Notes

Ilustrasi poster drakor. Simak daftar rating drama Korea bergenre melodrama tertinggi 2022, salah satunya ada My Liberation Notes (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar drama Korea bergenre melodrama dengan rating tertinggi 2022, ada My Liberation Notes (2022).

Memang rating drama Korea bergenre melodrama wajib diikuti karena memiliki cerita yang menarik.

Agar tak penasaran, berikut rating drama Korea melodrama tertinggi 2022.

Genre melodrama tentunya akan mengunggah perasaan bagi para penonton.

Drama ini biasanya menyajikan kisah yang menekankan pada emosional dan sentimental.

Salah satu contohnya ada drakor My Liberation Notes yang diperankan oleh Kim Mi Jeong.

Drakor ini selalu menduduki rating tinggi pada genre melodrama.

1. Forecasting and Love Weather (2022).

Forecasting Love and Weather memperoleh peringkat nasional rata-rata 7,3 untuk episode finalnya.

Drama ini secara singkat menceritakan tentang pekerjaan dan cinta di kantor National Weather Service, lebih panas dari malam tropis dan lebih tidak terduga daripada hujan lebat lokal.

Jin Ha Kyung adalah individu yang cerdas dan sangat terorganisir yang melakukan segalanya berdasarkan buku dan berhati-hati dalam memisahkan kehidupan pribadi dan profesionalnya.

Lee Shi Woo adalah jiwa bebas yang selalu berpikir out of the box. Meskipun dia terlihat kikuk, dia membanggakan IQ 150 yang mengesankan dan mampu mencapai apa pun begitu dia memutuskan untuk melakukannya.

Judul: Forecasting and Love Weather.

Genre: Melodrama.