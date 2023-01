Sinopsis Drama Korea Terbaru My Heart is Beating, Taecyeon 2PM Jadi Vampir

Ilustrasi pemain drama Korea terbaru My Heart is Beating.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi Taecyeon 2PM, berikut sinopsis drama Korea My Heart is Beating.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru My Heart is Beating, pencinta drakor dapat mengetahui gambaran dari cerita yang disajikan.

Tak hanya itu, deretan para pemainnya pun dapat diketahui lewat sinopsis drama Korea terbaru My Heart is Beating.

My Heart is Beating merupakan proyek drakor terbaru Taecyeon 2PM.

Serial ini disutradarai oleh Lee Hyun-Seok dan Lee Min-Soo.

Lee Hyun Seok sebelumnya pernah memproduksi drakor Hello Me yang tayang pada 2021 lalu.

Sedangkan sutradara Lee Min Soo sudah berpengalaman dalam memimpin produksi drakor seperti, The Secret House, Stormy Woman, Good For You, Dangerous Woman, Scarlet Letter, dan White Lie.

Naskah dari drakor terbaru My Heart is Beating ditulis oleh Kim Ha-Na dan Jung Seung-Joo.

Sementara untuk pemain, serial bergenre fantasi romantis ini akan dibintangi oleh Taecyeon 2PM dan Won Ji An sebagai pemeran utama.

Rencananya, drakor My Heart is Beating akan ditayangkan pada paruh kedua 2023 mendatang di KBS2.

Akan tetapi, mereka belum mengumukan tanggal perilisan dari drakor ini.

Lalu cerita apa yang diangkat My Heart is Beating?

Tayangan ini akan fokus pada kehidupan Sun Woo Hyeol (Taecyeon 2PM), seorang manusia setengah vampir.

Dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang manusia seutuhnya, tetapi sempat melewatkan kesempatannya karena sebuah hari yang berbeda di antara 100 tahun.

