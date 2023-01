Sinopsis Drama Korea Terbaru Bad Mom, Dibintangi Lee Do Hyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menggaet aktor Lee Do Hyun, berikut sinopsis drama Korea terbaru Bad Mom.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Bad Mom, pencinta drakor dapat mengetahui gambaran dari cerita yang diangkat.

Selain itu, deretan para pemainnya juga bisa terlihat lewat sinopsis drama Korea terbaru Bad Mom.

Bad Mom merupakan proyek drakor terbaru Lee Do Hyun.

Serial ini disutradarai oleh Sim Na Yeon.

Sim Na Yeon sebelumnya pernah memproduksi drakor At Eighteen dan Beyond Evil.

Naskah dari drakor terbaru Bad Mom ditulis oleh Bae Se Young.

Bae Se Young pernah terlibat dalam penggarapan naskah The Recipe, In Love And The War, Intimate Strangers, Extreme Job, Life is Beautiful, dan Stellar.

Sementara untuk pemain, serial bergenre drama komedi ini akan dibintangi oleh Ra Mi Ran, Lee Do Hyun, dan Ahn Eun Jin.

Rencananya, drakor Bad Mom akan ditayangkan pada paruh pertama 2023 mendatang di JTBC.

Tayangan ini akan tersaji setiap Rabu dan Kamis dengan total 16 episode.

Akan tetapi, mereka belum mengumukan tanggal perilisan resmi dari drakor ini.

Lalu cerita apa yang diangkat Bad Mom?

Young Soon (Ra Mi Ran) adalah seorang ibu tunggal dan menjalankan peternakan babi.