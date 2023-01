11 Rekomendasi Drama Korea Misteri yang Dibintangi Yoon Chan Young

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea misteri yang dibintangi aktor tampan Yoon Chan Young.

Rekomendasi drama Korea misteri milik Yoon Chan Young memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea misteri Yoon Chan Young punya cerita yang menarik.

Diketahui Yoo Chan Young memerankan drama terbarunya berjudul Delivery Man.

Drakor ini rencananya akan tayang pada Maret 2023 mendatang.

Yoo Chan Young kembali memainkan drama bergenre misteri setelah drama All of Us Are Dead.

Pada drama ini Yoo Chan Young memerankan sebagai Seo Young-Min yaitu seorang supir taksi yang bisa melihat hantu.

Rencananya drama ini akan tayang di ENA tiap hari Rabu dan Kamis.

Seain drakor terbaru Delivery Man, berikut rekomendasi drakor misteri dibintangi Yoo Chan Young.

1. Hope or Dope 2 (2022).

2. Hope or Dope (2022).

3. All of Us Are Dead (2022).

4. Do You Like Brahms? (2020).

5. Nobody Knows (2020).