Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Ji Bin, The Killer's Shopping Mall Bikin Berdebar

Ilustrasi Park Ji Bin (kiri) dan pemain drakor terbaru The Killer's Shopping Mall lainnya. Kini telah tersedia sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Shopping Mall.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Sopping Mall, drakor action yang adegannya bikin penggemar berdebar-debar.

Kini telah tersedia sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Shopping Mall.

Keberadaan sinopsis drama Korea The Killer's Shopping Mall dapat mengurangi rasa penasaran penggemar terhadap film drakor tersebut.

Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Shopping Mall yang menampilkan aksi Park Ji Bin.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Shopping Mall, penggemar drakor bisa mendapatkan gambaran besar mengenai cerita yang diangkat.

Selain itu lewat sinopsis drama Korea terbaru The Killer's Shopping Mall, artis yang terlibat juga dapat diketahui.

Drakor The Killer's Shopping Mall merupakan drama action yang bakal tayang pada 2023 mendatang.

Diketahui ada total 8 episode yang disiapkan untuk membuat para penikmat drama action berdebar dengan tiap adegan yang disajikan.

Menggaet Lee Dong Wook dan Kim Hye Joon sebagai bintang utama, Park Ji Bin akan kembali berperan sebagai tokoh pendukung dalam serial ini.

Tayangan The Killer's Shopping Mall diketahui merupakan spin off dari drakor terbaru The Killer's Shopping List.

Serial ini akan fokus pada kisah seorang gadis yang tinggal dengan pamannya, yang menjalani sebuah usaha mall.

Setelah ditinggal mati oleh orangtuanya, gadis itu harus menerima kenyataan pahit lainnya.

Sebab, pamannya juga mendadak meninggal dunia.

Gadis itu lantas mencoba mencari tahu penyebab pamannya meninggal dunia.