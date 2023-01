Sinopsis Drama Korea For Sale Because I Broke Up, Dibintangi Kim Jae Young

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru For Sale Because I Broke Up yang dibintangi oleh aktor Kim Jae Young.

Simak sinopsis drama Korea terbaru For Sale Because I Broke Up yang dibintangi oleh aktor Kim Jae Young.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru For Sale Because I Broke Up akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru For Sale Because I Broke Up, penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Aktor tampan Kim Jae Young akan memerankan drakor terbaru di tahun ini.

Drakor For Sale Because I Broke Up rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023.

Kim Jae Young sebelumnya memerankan drakor Love in Contract beradu akting dengan Park Min Young.

Kini ia akan memiliki lawan main Yoon So Hee yang juga dikonfirmasi akan membintangi drama ini.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru For Sale Because I Broke Up?

Melansir dari Soompi, Kim Jae Young dan Yoon So Hee akan bekerja sama dalam sebuah drama baru.

Pada 19 Januari, STUDIO X+U LG U+ mengumumkan, “Kim Jae Young dan Yoon So Hee telah berperan sebagai karakter utama For Sale Since I Broke Up.

Drama ini adalah sebuah drama romantis yang dimulai ketika Lee Joo Ah (diperankan oleh Yoon So Hee) mencoba untuk membeli gelang pasangan edisi terbatas dari Lee Joon Pyo (diperankan oleh Kim Jae Young) melalui pasar barang bekas di situs web.

Lee Joo Ah tiba-tiba menyaksikan pacarnya berselingkuh di tempat dia bertemu penjual Lee Joon Pyo.

Dan setelah pertemuan itu. Lee Joon Pyo tidak dapat berhenti memikirkannya karena dia pernah memiliki pengalaman serupa.

Kim Jae Young akan menyuarakan suaranya yang dalam untuk karakter Lee Joon Pyo.