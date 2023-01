Gisel Rayakan Imlek, Kaget Lihat Gempi Peragakan Wushu sampai Jungkir Balik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gisella Anastasia alias Gisel membagikan potret sang buah hati Gempi saat merayakan tahun baru Imlek.

Perayaan Imlek diadakan di sekolah Gempi dan dihadiri para orang tua siswa termasuk Gisel.

Gisel lantas bagikan postingan penampilan Gempi yang peragakan Wushu hingga jungkir balik.

Dalam unggahan itu ada beberapa foto dan video Gempi melakukan pertunjukkan Wushu bersama siswa lainnya.

Ia pun terkejut ketika mengetahui putrinya bisa salto atau jungkir balik di acara sekolahnya itu.

"Kaget gempi bisa jungkir balik! Hahaha, Support full apapun yg Gempi pengen diexplor," tulis Gisel dikutip Tribunnews dari Instagram, Minggu (22/1/2023).

Dari postingannya tersebut tampak Gisel menujukkan sikapnya yang supportif sebagai seorang ibu.

Ia tak memaksa Gempi untuk melakukan aktivitas sesuai kemauannya.

Justru Gisel meminta Gempi melakukan apapun yang disenangi putrinya itu.

"Support full apapun yg Gempi pengen explore," tulis Gisel lagi

"Percaya banget each one of us diberkahi Tuhan YME lebih dari satu talenta untuk diasah dan dikembangkan," lanjutnya.

Liburan di London

Gisella Anastasia menikmati liburan tahun baru bersama Gempi dan mantan suaminya, Gading Marten di London, Inggris.

Kebahagiaan Gisella Anastasia liburan bersama Gempi dan Gading Marten di London disampaikan lewat beberapa foto di akun Instagramnya.