Pemain Chelsea Harvey Vale Kembali ke The Blues, Bakal Menganggur Kalah Bersaing

Pemain Chelsea Harvey Vale Kembali ke The Blues Pasca Dipinjam, Bakal Menganggur Kalah Bersaing

Tribunlampung.co.id,- Pemain Chelsea Harvey Vale yang dipinjamkan ke Hull City kini telah kembali ke klub induknya The Blues.

Pemain Chelsea Harvey Vale telah mengakhiri masa pinjamannya di Hull City.

Gelandang serang Chelsea Harvey Vale bergabung ke Hull City dengan kontrak sementara sejak September tahun lalu.

Kini ia kembali ke Chelsea untuk bersaing mendapat tempat utama bermain reguler di skuad Chelsea.

Namun sayang peminjaman Harvey Vale tidak berjalan sesuai rencana, karena ia jarang mendapat tempat di skuad utama Hull City.

Meski menghabiskan enam bulan dengan klub Yorkshire timur, pemain berusia 19 tahun hanya tampil satu kali sebagai starter dalam tiga penampilannya di semua kompetisi.

Kiprah Vale di Hull juga terhambat karena cedera.

Kini dia sekarang telah kembali ke Chelsea dan akan menghabiskan sisa musim bersama tim U-23 klub tersebut sambil memikirkan tujuan berikutnya.

Klub kejuaraan Wigan Athletic dan Huddersfield Town baru-baru ini menanyakan tentang mengambil pemain muda itu dengan status pinjaman.

Namun, setelah bermain di Trofi Checkatrade untuk U-21 awal musim ini, dia tidak dapat bergabung dengan klub lain dengan status pinjaman.

Dia dianggap memainkan pertandingan senior untuk dua klub berbeda musim ini.

Anak muda itu menandatangani kontrak tiga tahun dengan Chelsea sebelum pergi ke Hull City dan dinilai tinggi.

Ia juga meraih gelar Academy Player of the Year tahun lalu yang membuat The Blues membayarnya tinggi.

Gelandang muda itu akan membutuhkan banyak hal menembus skuad utama Chelsea saat ini, yang sedang proses pembangunan kembali.