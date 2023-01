Sinopsis Drama Korea The Moon that Rises in the Day, Drakor Kerajaan Kim Young Dae

Ilustrasi poster drakor. Sinopsis drama Korea berjudul The Moon that Rises in the Day drakor bertema kerajaan milik Kim Young Dae.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, sinopsis drama Korea berjudul The Moon that Rises in the Day drakor bertema kerajaan milik Kim Young Dae.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru The Moon that Rises in the Day akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru The Moon that Rises in the Day, penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Setelah membintangi drakor The Forbidden Marriage kini Kim Young Dae akan kembali memerankan drama baru.

Rencanany drama ini akan tayang pada pertengahan tahunh 2023 ini.

Drakor ini merupakan drakor bergenre thriller, sejarah dan romantis.

Drama produksi ENA ini adalah drama adaptasi dari webtoon terkenal.

Lalu bagaimana sinopsis drakor terbaru The Moon that Rises in the Day?

Melansir dari laman Mydramalist, webtoon hit "The Moon that Rises in the Day" dipastikan memiliki adaptasi K-drama dan persiapan produksinya telah dimulai.

K-drama ini akan mulai syuting Maret mendatang dan casting akan diselesaikan bulan ini.

"The Moon that Rises in the Day" akan menceritakan kisah cinta dua era yaitu dinasti Shilla dan masa kini.

Kim Young Dae mendapat tawaran untuk berperan sebagai Doha.

Ia adalah seorang bangsawan Shilla yang bertugas menyerang Daegaya.

Ini akan menampilkan kisah seorang Hwarang bernama Doha yang kehilangan istrinya pada usia 19 tahun.